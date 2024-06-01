«Арсенал» ещё не закрыл трансфер форварда из Бундеслиги

В последнее время слухи активно связывали «Арсенал» с нападающим Беньямином Шешко из «РБ Лейпцига». Впрочем, как сообщает немецкий Sky, окончательное решение ещё не было принято.

Отмечается, что 21-летний Шешко интересен и другим топ-клубам Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

До конца июня выкупить Шешко у «РБ Лейпцига» можно за 65 миллионов евро. При этом руководители немецкого клуба хотят сохранить игрока. Все стороны рассчитывают решить вопрос до начала чемпионата Европы – 2024.

В сезоне 2023/2024 Беньямин Шешко провёл 42 матча, в которых записал на свой счёт 18 голов и два голевых паса на партнёров.