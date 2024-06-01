«Барселона» готова купить полузащитника из АПЛ за 40 миллионов евро

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана может покинуть туманный Альбион и переехать в Испанию. Об этом рапортуют журналисты портала Sport.es.

Согласно сведениям источника, бельгийский футболист попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» рассматривают Амаду в качестве варианта для усиления центра поля. «Эвертон» планирует выручить с продажи игрока 60 миллионов евро, однако «сине-гранатовые» готовы предложить только 40.

В прошедшем сезоне английского чемпионата 22-летний Онана провел 30 матчей, в которых забил два гола и получил пять желтых карточек.