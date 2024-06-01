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«Челси» близок к подписанию защитника «Фулхэма» Адарабиойо

01 Июня 2024 • 13:26 Комментировать
Челси
2:1
Борнмут

Защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо близок к переходу в «Челси» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Ньюкасл» работал над трансфером английского футболиста несколько недель, однако «Челси» вырвался в лидеры гонки за Адарабиойо.

В мигнувшем сезоне 26-летний футболист провёл за «Фулхэм» 25 матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает Адарабиойо в 20 миллионов евро.

Напомним, прошедший розыгрыш чемпионата Англии «Челси» завершил на шестом месте в турнирной таблице и вышел в Лигу конференций.

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Челси Фулхэм трансферы футбола - лето 2024 Тосин Адарабиойо ещё теги

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