«Челси» близок к подписанию защитника «Фулхэма» Адарабиойо

Защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо близок к переходу в «Челси» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Ньюкасл» работал над трансфером английского футболиста несколько недель, однако «Челси» вырвался в лидеры гонки за Адарабиойо.

В мигнувшем сезоне 26-летний футболист провёл за «Фулхэм» 25 матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает Адарабиойо в 20 миллионов евро.

Напомним, прошедший розыгрыш чемпионата Англии «Челси» завершил на шестом месте в турнирной таблице и вышел в Лигу конференций.