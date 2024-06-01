Постекоглу решил убрать Ришарлисона и ещё 10 игроков из «Тоттенхэма»

В лондонском «Тоттенхэме» грядет серьезное обновление состава. Как сообщает таблоид The Suh, главный тренер команды Анге Постекоглу собирается убрать 11 футболистов в летнее трансферное окно.

Ришарлисон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани ло Чельсо, Брайан Хиль и Эмерсон Роял будут первыми игроками, которых выставят на продажу. Только за одного Ришарлисона «шпоры» могут выручить порядка 70 миллионов евро. Бразильского форварда хотят видеть в Саудовской Аравии.

Напомним, что Постекоглу занял пост наставника лондонского коллектива летом прошлого года. Под его руководством «Тоттенхэм» занял пятое место в таблице Премьер-лиги.