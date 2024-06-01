Новый главный тренер «Ливерпуля» Слот приступил к работе

Нидерландский специалист Арне Слот приступил к работе на посту главного тренера «Ливерпуля», об этом рапортует пресс-служба мерсисайдского топ-клуба.

45-летний наставник начнет готовить команду к следующему сезону. Напомним, что у руля «красных» нидерландец сменил звездного немецкого тренера Юргена Клоппа. В минувшем сезоне «Ливерпуль» выиграл один титул – кубок Лиги. В чемпионате Англии команда финишировала на третьем месте.

Предыдущим местом работы Слота был роттердамский «Фейеноорд». Специалист руководил нидерландским коллективом на протяжении трех сезонов.