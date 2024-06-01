Гвардиола хочет купить нападающего «Реала» в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить свою команду в летнее трансферное окно. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, испанский наставник нацелен на подписание бразильского нападающего Родриго, ныне выступающего за мадридский «Реал».

«Горожане» попытаются оформить громкий переход в ближайшие месяцы. Сумма потенциального трансфера Родриго может составить порядка 100 миллионов евро. Его контракт со «сливочными» рассчитан до конца июня 2028 года.

23-летний бразилец сыграл 34 матча в минувшем сезоне Ла Лиги. Нападающий записал на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.

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