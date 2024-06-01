«Манчестер Юнайтед» хочет увеличить зарплату Майну в четыре раза

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с полузащитником Кобби Майну на улучшенных условиях. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, по новому соглашению зарплата 19-летнего футболиста увеличится в четыре раза и достигнет 93 тысяч евро в неделю. Ожидается, что Майну подпишет контракт после предстоящего чемпионата Европы, который состоится в Германии.

В прошедшем сезоне Майну провёл за «Манчестер Юнайтед» 33 матча, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 50 миллионов евро.