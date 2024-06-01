«Ювентус» может усилиться топ-полузащитником из АПЛ - названо имя

Полузащитник сборной Бразилии и бирмингемской «Астон Виллы» Дуглас Луис может покинуть туманный Альбион. У хавбека появился вариант трудоустройства в чемпионате Италии, об этом рапортует Gazzetta dello Sport.

Интерес к Дугласу проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» находится в контакте с представителями клуба из Бирмингема. Туринцы предлагали «львам» некую сумму денег и права на Уэстона Маккенни, однако англичане ответили отказом.

Рыночная стоимость Луиса оценивается в 70 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник провел 53 поединка, отметившись десятью голами и десятью результативными передачами.