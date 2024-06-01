«Арсенал» и ещё два топ-клуба хотят купить одноклубника Головина

25-летний французский полузащитник Юссуф Фофана, права на которого принадлежат «Монако», пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Согласно сведениям источника, заполучить хавбека в свои ряды хотят три европейских клуба. Речь идет о лондонском «Арсенале», мадридском «Атлетико» и французском «ПСЖ». Контракт Юссуфа с монегасками рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Фофана выступает за «Монако» с зимы 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.