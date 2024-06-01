Марсьяль интересен трём клубам

Нападающий Антони Марсьяль находится в поисках нового клуба после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Француз сменит обстановку после девяти лет выступления за «красных дьяволов». 28-летний футболист скоро официально станет свободным агентом – «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать его истекающий контракт. Согласно сведениям Goal, интерес к форварду в настоящий момент проявляют «Лион» и «Марсель», представляющие Лигу 1, а также турецкий «Бешикташ».

В минувшем сезоне Антони Марсьяль отыграл 19 матчей за команду Эрика тен Хага, отметившись двумя забитыми мячами и одним результативным пасом.