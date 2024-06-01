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​Бернарду Силва: «Лига чемпионов лучше, чем «Золотой мяч»

01 Июня 2024 • 03:46 Комментировать

Португальская звезда «Манчестер Сити» Бернарду Силва регулярно попадает в номинанты на «Золотой мяч» и в последнем голосовании занял восьмое место. Но гораздо большее значение для него имеет не эта индивидуальная награда, а победа в Лиге чемпионов в 2023 году. Тогда «Манчестер Сити» обыграл в финале «Интер» со счётом 1:0.

- Сегодня индивидуальные призы достаются только нападающим. Но для меня победа в Лиге чемпионов значит бесконечно больше, чем «Золотой мяч». Я бы не разменял эту победу, даже не думал бы об этом, - заявил Силва.

Португальский полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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