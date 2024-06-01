​Бернарду Силва: «Лига чемпионов лучше, чем «Золотой мяч»

Португальская звезда «Манчестер Сити» Бернарду Силва регулярно попадает в номинанты на «Золотой мяч» и в последнем голосовании занял восьмое место. Но гораздо большее значение для него имеет не эта индивидуальная награда, а победа в Лиге чемпионов в 2023 году. Тогда «Манчестер Сити» обыграл в финале «Интер» со счётом 1:0.

- Сегодня индивидуальные призы достаются только нападающим. Но для меня победа в Лиге чемпионов значит бесконечно больше, чем «Золотой мяч». Я бы не разменял эту победу, даже не думал бы об этом, - заявил Силва.

Португальский полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года.