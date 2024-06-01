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Осимхен готов перейти в другой топ-клуб АПЛ после отказа «Челси»

01 Июня 2024 • 03:09 Комментировать
Арсенал
2:1
Эвертон

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен заинтересован в переезде в Англию.

Лондонский «Челси», до недавних пор претендовавший на нигерийца, охладил свой интерес к игроку. Как докладывает известный журналист Джанлука ди Марцио, в числе претендентов на Осимхена фигурирует другой клуб из Лондона – «Арсенал». Официальные переговоры пока не ведутся, однако рулевой «канониров» Микель Артета высоко оценивает способности 25-летнего футболиста, и сам форвард, по данным источника, заинтересован в сделке.

В контракте Виктора Осимхена с «Наполи» прописаны отступные в размере 160 млн евро, но потенциальные покупатели постараются значительно снизить сумму компенсации.

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