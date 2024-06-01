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«Боруссия» не сможет подписать Санчо

01 Июня 2024 • 03:00 Комментировать
Боруссия Д
4:0
Дармштадт

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не перейдёт в дортмундскую «Боруссию» на постоянной основе.

24-летний игрок выступает за «шмелей» на правах аренды с января. В немецком клубе хотели бы удержать англичанина, однако выкупить его не получится. Согласно данным Sky Sport, «Боруссия» попросту не сможет позволить себе трансфер Санчо нынешним летом – запрос «Манчестер Юнайтед» слишком велик для дортмундцев. Единственная для гранда Бундеслиги возможность сохранить футболиста – продление аренды ещё на один сезон.

В субботу Джедон Санчо в составе «Боруссии» сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
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