«Боруссия» не сможет подписать Санчо

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не перейдёт в дортмундскую «Боруссию» на постоянной основе.

24-летний игрок выступает за «шмелей» на правах аренды с января. В немецком клубе хотели бы удержать англичанина, однако выкупить его не получится. Согласно данным Sky Sport, «Боруссия» попросту не сможет позволить себе трансфер Санчо нынешним летом – запрос «Манчестер Юнайтед» слишком велик для дортмундцев. Единственная для гранда Бундеслиги возможность сохранить футболиста – продление аренды ещё на один сезон.

В субботу Джедон Санчо в составе «Боруссии» сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».