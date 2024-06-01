«Челси» отказался от подписания Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вряд ли перейдёт в «Челси» нынешним летом.

Лондонский клуб назывался одним из главных претендентов на 25-летнего футболиста наряду с «ПСЖ». По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» не намерен приобретать Осимхена в предстоящее трансферное окно – нигериец не является приоритетной целью для «синих», переговоры по нему не ведутся. Судя по всему, боссов английского гранда не устраивает ценник звезды Серии А.

Как известно, «Наполи» рассчитывает заработать на продаже Виктора Осимхена более 100 млн евро. В декабре форвард заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2026 года.