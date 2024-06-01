Агент Бруну Фернандеша встретился с представителями европейских топ-клубов

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша изучает различные варианты продолжения карьеры для своего клиента.

Мигел Пинью, представляющий интересы капитана «красных дьяволов», на этой неделе побывал в разных странах Европы, где провёл встречу с неназванными топ-клубами. В ходе обсуждений речь шла о клиентах агента, включая самого Фернандеша, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Впрочем, 29-летний игрок по-прежнему не планирует уходить из «Манчестер Юнайтед», о чём сообщал в недавнем интервью.

Лидер манкунианцев примет окончательное решение по своему будущему, когда прояснится ситуация с главным тренером команды и проектом в целом.