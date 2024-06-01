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«Ньюкасл» поборется с «Боруссией» и клубами Серии А за игрока «Ювентуса»

01 Июня 2024 • 02:28 Комментировать
Ювентус
2:0
Монца

Центральный защитник «Ювентуса» Дин Хейсен привлекает к себе всё больше интереса.

Туринцы могут продать 19-летнего перспективного игрока в предстоящее трансферное окно, если получат приемлемое предложение. Интерес к центрбеку по-прежнему проявляют «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия», также информацию о нём запросили «Болонья» и «Аталанта».

Недавно английские СМИ сообщили об интересе к Дину Хейсену со стороны сразу трёх грандов Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

В прошедшем сезоне испанец нидерландского происхождения выступал за «Рому» на правах аренды.

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