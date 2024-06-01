Фердинанд – о Санчо: «У этого парня есть характер»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал проявить уважение к Джедону Санчо.

Вингер не поладил с Эриком тен Хагом: тренер «красных дьяволов» раскритиковал англичанина в прессе, после чего тот публично обвинил наставника во лжи. Санчо так и не посчитал нужным принести извинения, в результате чего был исключён из команды, а в январе отдан в аренду дортмундской «Боруссии». В субботу Джедон в составе «шмелей» сыграет в финале Лиги чемпионов.

«Санчо много критиковали, он пережил трудный период. Он уехал в Дортмунд, чтобы реанимировать карьеру, и смог показать себя с другой стороны. Независимо от того, выиграет ли он Лигу чемпионов, нам нужно признать его заслуги за этот короткий период, а также тот факт, что у этого парня есть характер», – сказал в интервью talkSPORT Фердинанд.