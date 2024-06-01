«Лацио» продаёт Луиса Альберто – «Ливерпуль» получит процент от трансфера

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто близок к переезду в Катар.

31-летний футболист в скором времени переберётся в «Аль-Духаиль», как и предполагалось ранее. По обновлённым данным журналиста Николо Скиры, клубы находятся в одном шаге от заключения сделки. Трансфер обойдётся представителю чемпионата Катара в 10 млн евро без учёта бонусов. Примечательно, что 25% от этой суммы получит «Ливерпуль», за который испанец выступал до 2016 года.

Луис Альберто уже согласовал условия контракта с «Аль-Духаилем». Если верить источнику, договор хавбека будет рассчитан до 2027 года, а его зарплата составит порядка 8 млн евро в год.