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Уолкотт назвал двух игроков «Манчестер Юнайтед», которые ему нравятся

01 Июня 2024 • 01:05 Комментировать
Брайтон
0:2
Манчестер Юнайтед

Известный экс-футболист лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт назвал своих любимых игроков в нынешнем составе «Манчестер Юнайтед».

Англичанин выделил Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо, выступающих на фланге атаки. Там же в своё время играл и сам Уолкотт.

«Я обожаю двух вингеров «Манчестер Юнайтед» – Рэшфорда и Гарначо. Особенно второго, поскольку я искренне верю в игроков, способных создать что-то из ничего, совершающих забегания за спины защитников. Я постоянно вижу, как Алехандро ставит непростые задачи перед оппонентами», – заявил в интервью Planet PL бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тео Уолкотт Маркус Рэшфорд Алехандро Гарначо ещё теги

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