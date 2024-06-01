Уолкотт назвал двух игроков «Манчестер Юнайтед», которые ему нравятся

Известный экс-футболист лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт назвал своих любимых игроков в нынешнем составе «Манчестер Юнайтед».

Англичанин выделил Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо, выступающих на фланге атаки. Там же в своё время играл и сам Уолкотт.

«Я обожаю двух вингеров «Манчестер Юнайтед» – Рэшфорда и Гарначо. Особенно второго, поскольку я искренне верю в игроков, способных создать что-то из ничего, совершающих забегания за спины защитников. Я постоянно вижу, как Алехандро ставит непростые задачи перед оппонентами», – заявил в интервью Planet PL бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии.