«Ливерпуль» начнёт переговоры по игроку «Порту»

Полузащитник «Порту» Алан Варела – одна из трансферных целей «Ливерпуля».

В договоре 22-летнего футболиста с «драконами» прописан пункт в размере 70 млн евро. Согласно данным журналиста Руди Галетти, «Ливерпуль» начал работу над подписанием опорного хавбека. Ожидается, что переговоры с «Порту» по аргентинцу стартует в скором времени.

Алан Варела провёл 44 матча в минувшем сезоне, записав на свой счёт два забитых мяча и три результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Порту» рассчитан до 2028 года.

Варела пока не дебютировал за главную сборную Аргентины, но должен принять участие на предстоящей Олимпиаде.