Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Льорис рассказал, как его «перестали замечать» в «Тоттенхэме»

01 Июня 2024 • 00:50 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:3
Тоттенхэм

Голкипер «Лос-Анджелеса» Уго Льорис вспомнил о последних месяцах пребывания в «Тоттенхэме».

Француз выступал за «шпор» на протяжении 11 с половиной лет. Перед началом сезона-2023/24 ветерана исключили из состава. До января игрок тренировался с лондонцами, после чего перебрался в «Лос-Анджелес».

«Цикл в «Тоттенхэме» подходил к концу, и я знал, что клуб намерен привлечь молодых игроков, в том числе и на мою позицию. Я больше не входил в планы.

В августе, когда чемпионат начался, тренер сообщил мне, что я больше не буду появляться на поле, и моя роль ограничится лишь участием в тренировках. После этого я словно стал прозрачным – меня отодвинули в сторону, перестали замечать», – поведал в интервью Le Parisien 37-летний Льорис.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис Анге Постекоглу Лос-Анджелес ещё теги

Новости по матчу

30 Мая
21:49
Три гранда АПЛ готовы поспорить за футболиста «Ювентуса»
29 Мая
02:27
Ришарлисон дал чёткий ответ на слухи об уходе из «Тоттенхэма»
01:41
Стали известны трансферные планы «Тоттенхэма»
28 Мая
23:39
Мэддисон: «Тоттенхэм» ждёт захватывающее будущее с Постекоглу»
22:12
«Тоттенхэм» объявил о продлении аренды Вернера
09:27
Эмерсон хочет покинуть «Тоттенхэм»
27 Мая
21:19
«Тоттенхэм» готовит предложение по звезде «Челси» 2
22 Мая
21:30
Постекоглу высказался о выкупе Вернера
19 Мая
20:01
«Шеффилд Юнайтед» не выстоял против «Тоттенхэма» и пропустил 104 мяча за сезон
17:30
«Шеффилд Юнайтед» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
02:44
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Мая
21:23
Эмерсон Роял может продолжить карьеру в «Баварии»
19:24
Прогноз на точный счёт матча Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм АПЛ — 19 мая 2024
10:17
Бесплатный прогноз и ставка на матч Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм АПЛ — 19 мая 2024
17 Мая
20:01
Постекоглу: «Тоттенхэму» есть над чем работать»
16 Мая
11:45
Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ 2
15 Мая
15:52
Постекоглу прокомментировал игру Дрэгушина против «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Флик мечтает поработать в «Барселоне» с двумя звёздами Бундеслиги Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу Звезда «Реала» Винисиус назвал своего главного кумира Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Анчелотти назвал футболиста, которого нужно бить каждый день Клопп готов принять два чемпионства от «Манчестер Сити»
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего
Спортивные новости
Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Рублёв без шансов проиграл Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» Канарейкин: С Кучеровым, Овечкиным и Малкиным мы бы точно поборолись за золото ЧМ Плющев – о Швеции: Когда у тебя с пяти лет начинается гендерное воспитание, то у тебя будет деградировать хоккей Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июня
01:05 · Англия. Премьер-лига
Уолкотт назвал двух игроков «Манчестер Юнайтед», которые ему нравятся
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начнёт переговоры по игроку «Порту»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Льорис рассказал, как его «перестали замечать» в «Тоттенхэме»
00:42 · Англия. Премьер-лига
Сарри интересен английскому клубу
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» ускорит переговоры с де Брёйне
31 Мая
23:37 · Англия. Премьер-лига
«Милан» выбыл из борьбы за Шешко, на которого также претендует гранд АПЛ
23:22 · Англия. Премьер-лига
Конате – об интересе «ПСЖ»: «Оставьте меня в покое»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Пети оценил нынешний сезон «Арсенала»
22:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» увольняет персонал 1
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» презентовала эмблему к 150-летию клуба фото
19:39 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» ведёт переговоры о покупке бразильца Гильерме
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Марселю» не нужен Марсьяль
17:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал топ-новичка для Слота
17:29 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Ливерпуля» могут уехать в Саудовскую Аравию
17:23 · Англия. Премьер-лига
Салиба признан самым дорогостоящим защитником мира 5
Все новости
Рекомендуем