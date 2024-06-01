Льорис рассказал, как его «перестали замечать» в «Тоттенхэме»

Голкипер «Лос-Анджелеса» Уго Льорис вспомнил о последних месяцах пребывания в «Тоттенхэме».

Француз выступал за «шпор» на протяжении 11 с половиной лет. Перед началом сезона-2023/24 ветерана исключили из состава. До января игрок тренировался с лондонцами, после чего перебрался в «Лос-Анджелес».

«Цикл в «Тоттенхэме» подходил к концу, и я знал, что клуб намерен привлечь молодых игроков, в том числе и на мою позицию. Я больше не входил в планы.

В августе, когда чемпионат начался, тренер сообщил мне, что я больше не буду появляться на поле, и моя роль ограничится лишь участием в тренировках. После этого я словно стал прозрачным – меня отодвинули в сторону, перестали замечать», – поведал в интервью Le Parisien 37-летний Льорис.