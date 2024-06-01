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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сарри интересен английскому клубу

01 Июня 2024 • 00:42 Комментировать

Бывший рулевой лондонского «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Англию.

В марте итальянский специалист покинул «Лацио», в котором работал с 2021 года. По информации журналиста Альфредо Педуллы, на 65-летнего наставника претендует «Лестер», недавно оформивший возвращение в Премьер-лигу. «Лисы» ищут замену для Энцо Марески, который принял предложение «Челси».

Маурицио Сарри знаком с АПЛ по работе всё с тем же «Челси» – итальянец возглавлял «синих» с 2018 по 2019 год.

В числе претендентов на Сарри также фигурирует греческий «Панатинаикос». Ожидается, что тренер не будет торопиться с принятием решения по своему будущему.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Энцо Мареска Маурицио Сарри ещё теги
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