Сарри интересен английскому клубу

Бывший рулевой лондонского «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Англию.

В марте итальянский специалист покинул «Лацио», в котором работал с 2021 года. По информации журналиста Альфредо Педуллы, на 65-летнего наставника претендует «Лестер», недавно оформивший возвращение в Премьер-лигу. «Лисы» ищут замену для Энцо Марески, который принял предложение «Челси».

Маурицио Сарри знаком с АПЛ по работе всё с тем же «Челси» – итальянец возглавлял «синих» с 2018 по 2019 год.

В числе претендентов на Сарри также фигурирует греческий «Панатинаикос». Ожидается, что тренер не будет торопиться с принятием решения по своему будущему.