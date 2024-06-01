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«Манчестер Сити» ускорит переговоры с де Брёйне

01 Июня 2024 • 00:17 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм

В «Манчестер Сити» намерены продлить контракт полузащитника Кевина де Брёйне.

Интерес к бельгийцу, чей действующий договор истекает следующим летом, приписывается представителям чемпионата Саудовской Аравии, также в прессе фигурирует информация о возможном переезде звезды в США. Как сообщает журналист Пит О'Рурк, «Манчестер Сити» планирует ускорить переговоры по продлению контракта с хавбеком. Сам 32-летний футболист, по некоторым данным, готов заключить соглашение с «горожанами».

Кевин де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошедшем сезоне он стал автором шести забитых мячей и 18 голевых передач, проведя 26 матчей за коллектив Хосепа Гвардиолы во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне

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