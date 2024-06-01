«Манчестер Сити» ускорит переговоры с де Брёйне

В «Манчестер Сити» намерены продлить контракт полузащитника Кевина де Брёйне.

Интерес к бельгийцу, чей действующий договор истекает следующим летом, приписывается представителям чемпионата Саудовской Аравии, также в прессе фигурирует информация о возможном переезде звезды в США. Как сообщает журналист Пит О'Рурк, «Манчестер Сити» планирует ускорить переговоры по продлению контракта с хавбеком. Сам 32-летний футболист, по некоторым данным, готов заключить соглашение с «горожанами».

Кевин де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошедшем сезоне он стал автором шести забитых мячей и 18 голевых передач, проведя 26 матчей за коллектив Хосепа Гвардиолы во всех турнирах.