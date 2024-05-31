«Милан» выбыл из борьбы за Шешко, на которого также претендует гранд АПЛ

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко вряд ли перейдёт в «Милан».

Фаворитом в борьбе за 21-летнего футболиста с недавних пор считается лондонский «Арсенал». По обновлённым сведениям журналиста Руди Галетти, «канониры» по-прежнему лидируют в гонке за Шешко, в то время как «Милан» из неё выбыл. «Россонери» посчитали стоимость словенца слишком высокой.

По версии экспертов портала Transfermarkt, Беньямин Шешко оценивается в 50 млн евро. В прошедшем сезоне форвард записал на свой счёт 18 забитых мячей и две результативные передачи, проведя 42 поединка за «РБ Лейпциг» во всех соревнованиях.