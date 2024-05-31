Конате – об интересе «ПСЖ»: «Оставьте меня в покое»

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате отреагировал на слухи о возможном переходе в «ПСЖ».

Об интересе гранда Лиги 1 к 25-летнему футболисту недавно сообщили французские СМИ.

«ПСЖ»? Да, я читал об этом. Оставьте меня в покое! – в шутку ответил француз, которого цитирует RMC Sport. – Я из Франции, и поэтому хорошо, что меня связывают с «ПСЖ», но мне от этого ни холодно, ни жарко, потому что я не разговаривал ни с «ПСЖ», ни с другими клубами. Я полностью сосредоточен на игре.

Да, я родился в Париже, и все шесть моих старших братьев поддерживают «ПСЖ». В детстве они водили меня на стадион, мы смотрели много матчей, так что с этим клубом меня кое-что объединяет», – заявил Конате.