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Пети оценил нынешний сезон «Арсенала»

31 Мая 2024 • 22:56 Комментировать

Экс-хавбек «Арсенала» Эммануэль Пети высказался о прошедшем сезоне «канониров».

«Я очень доволен работой Артеты, его сезоном, несмотря на потерю титула в последнем туре. Часто бывают «прекрасные неудачники», и этот «Арсенал» — хорошие неудачники. Однако я бы предпочёл, чтобы они были хорошими победителями», — цитирует бывшего футболиста издание GFFN.

Стоит напомнить, что по итогам нынешнего сезона первенства Англии «Арсенал» занял второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эммануэль Пети
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