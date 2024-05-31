«Манчестер Юнайтед» увольняет персонал

Холодный душ для околофутбольного персонала «Манчестер Юнайтед» - руководство клуба предложило им уволиться по собственному желанию, предоставив на это ровно одну неделю. Затем увольнения будут осуществляться уже в принудительном порядке, сообщает The Athletic.

Все сотрудники, не имеющие прямого отношения к футбольной деятельности, получили такие уведомления через электронную почту. Новое руководство клуба во главе с Джимом Рэтклиффом запустило кампанию по «оптимизации расходов», что всегда влечёт за собой сокращения персонала.

В закончившемся сезоне английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» занял лишь восьмое место.