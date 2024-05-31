Бирмингемская «Астон Вилла» презентовала новую эмблему, посвященную 150-летию клуба. В клубе решили отказаться от круглого дизайна и вернуться к щиту со львом по центру. Правда, теперь вместо аббревиатуры внизу логотипа расположено полное название команды. Также льву вернули жёлтую раскраску.

Напомним, что под руководством Унаи Эмери в минувшем сезоне «Астон Вилла» заняла четвёртое место в рамках АПЛ. Это дало «вилланам» право выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА. В Лиге конференций бирмингемцы дошли до полуфинала, где проиграли будущему триумфатору турнира – «Олимпиакосу» из Пирея.