«Вест Хэм» ведёт переговоры о покупке бразильца Гильерме

Нападающий бразильского клуба «Палмейрас» Луис Гильерме может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает The Guardian, в услугах бразильца заинтересован «Вест Хэм», который уже ведёт переговоры о трансфере 18-летнего футболиста. Отмечается, что за переход игрока лондонскому клубу придётся выложить порядка 30 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Палмейрас» действует до 2026 года, а трансферная стоимость Гильерме оценивается порталом Transfermarkt в 17 миллионов евро. В этом сезоне футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист на партнёра.