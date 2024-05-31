«Марселю» не нужен Марсьяль

Нападающий Антони Марсьяль не перейдёт в «Марсель». Как сообщает журналист Себастьен Дени, провансальский клуб не заинтересован в подписании контракта с 28-летним футболистом.

Подписать Марсьяля ближайшим летом можно бесплатно как свободного агента. По завершению сезона 2023/2024 у футболиста истёк срок трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед». За английский клуб Марсьяль провёл 317 матчей, в которых забил 90 голов и отдал 47 голевых передач на партнёров.

Отметим, что «Марсель» финишировал на восьмой позиции в чемпионате Франции. Команда не смогла пробиться в еврокубки.