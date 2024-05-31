«Ливерпуль» выбрал топ-новичка для Слота

«Ливерпуль» строит планы по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает GiveMeSport, мерсисайдцы активизировали усилия по подписанию атакующего полузащитника Федерико Кьезы.

Отмечается, что скауты «Ливерпуля» присутствовали на недавнем финале Кубка Италии, в котором «Ювентус» обыграл «Аталанту». Представители английского клуба остались довольны выступлением Кьезы.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кьезу в 40 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 футболист провёл 37 матчей, в которых забил десять голов и отдал три голевых паса на партнёров.

Напомним, что новым главным тренером «Ливерпуля» стал Арне Слот.