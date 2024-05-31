Два игрока «Ливерпуля» могут уехать в Саудовскую Аравию

Саудовские клубы проявляют интерес к нескольким футболистам «Ливерпуля». Речь идёт о защитнике Джо Гомесе и нападающем Луисе Диасе. О том, что эти игрока могут оказаться в Саудовской Аравии, стало известно Daily Mail.

27-летний Диас оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 75 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 колумбиец провёл 51 матч, в которых записал на свой счёт 13 голов и 5 голевых передач.

27-летний Гомес оценивается в 28 миллионов евро. В завершившемся сезоне защитник тоже поучаствовал в 51 матче и отметился тремя голевыми передачами на партнёров.