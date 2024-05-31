Салиба признан самым дорогостоящим защитником мира

Французский центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба признан Международным центром спортивных исследований самым дорогим защитником в мире. На это обращает внимание телеграм-канал «Английский акцент».

Как пишет источник, Салиба оценён в 105 млн евро. Дороже него никого в мировом футболе из линии обороны нет.

На втором месте центральный защитник «Бенфики» Антониу Силва, его оценивают в 102 млн евро.

Третье место – у молодого защитника «РБ Лейпцига» Кастелло Люкеба, стоит он по оценке 86 млн евро. Замыкают пятёрку Джорджо Скальвини («Аталанта», 81 млн) и Габриэль дос Сантос из «Арсенала», также 81 млн.