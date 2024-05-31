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Беллингем-младший может перейти в клуб из Лондона

31 Мая 2024 • 16:03 Комментировать

Атакующий полузащитник Джоб Беллингем, брат звезды «Реала» Джуда Беллингема, может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры о подписании 18-летнего Беллингема ведёт «Кристал Пэлас». Джоб является приоритетной целью лондонского клуба.

С лета 2023 года Джоб Беллингем выступает за «Сандерленд». С тех пор полузащитник провёл 47 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал один результативный пас на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джоба Беллингема в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Кристал Пэлас трансферы футбола - лето 2024 Джоб Беллингем ещё теги
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