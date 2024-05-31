Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко может перейти в «Баварию». О том, что мюнхенский гранд рассматривает возможность подписания украинца, рассказывает Transfer News Live со ссылкой на Mirror.

Стоит сказать, что «Баварию» на днях возглавил Венсан Компани. В своё время бельгиец был одноклубником Зинченко в «Манчестер Сити». Украинец однажды рассказывал о том, что Компани во многом помогал ему после переезда в Англию.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Зинченко в 38 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 украинец провёл 35 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.