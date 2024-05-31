Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес может покинуть клуб предстоящим летом.

Как утверждает журналист ESNP Роб Доусон, «горожане» будут рассматривать предложения по 30-летнему вратарю только в том случае, если сам игрок сообщит о желании покинуть клуб.

По данным источника, саудовский «Аль-Иттихад» входит в число тех клубов, которые заинтересованы в Эдерсоне.

В прошедшем сезоне Эдерсон провел 43 матча во всех турнирах, пропустил 34 гола и 16 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт голкипера с «Манчестер Сити» рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 35 млн евро.