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«Ливерпуль» выбрал замену Салаху

31 Мая 2024 • 15:36 Комментировать

«Ливерпуль» строит планы на случай ухода из клуба звёздного нападающего Мохамеда Салаха. Слухи давно связывают египтянина с переездом в Саудовскую Аравию. Как сообщает Football Transfers, мерсисайдский клуб может заменить Салаха Мохаммедом Кудусом из «Вест Хэма».

23-летний Кудус играет за «Вест Хэм» с конца прошлого лета после трансфера из «Аякса». С тех пор футболист провёл 45 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 14 голов и шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мохаммеда Кудуса в 50 миллионов евро.

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Ливерпуль Вест Хэм Мохамед Салах Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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