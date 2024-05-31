«Ливерпуль» выбрал замену Салаху

«Ливерпуль» строит планы на случай ухода из клуба звёздного нападающего Мохамеда Салаха. Слухи давно связывают египтянина с переездом в Саудовскую Аравию. Как сообщает Football Transfers, мерсисайдский клуб может заменить Салаха Мохаммедом Кудусом из «Вест Хэма».

23-летний Кудус играет за «Вест Хэм» с конца прошлого лета после трансфера из «Аякса». С тех пор футболист провёл 45 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 14 голов и шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мохаммеда Кудуса в 50 миллионов евро.