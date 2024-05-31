Каррера назвал самый красивый чемпионат из топ-5

Бывший рулевой столичного «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, какая лига из топ-5 является сильнейшей.

«Я думаю, что самый красивый чемпионат на данный момент — это АПЛ. Там всегда можно видеть качественную игру, там отменные игроки», — заявил итальянский тренер в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Каррера считает, что на данный момент на втором месте находится итальянская Серии А, которая, по его мнению, обошла Испанию.

Напомним, в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги чемпионом стал «Манчестер Сити», а победителем чемпионата Италии оказался миланский «Интер».