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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Что успел выиграть Клопп за последние годы: честная оценка

31 Мая 2024 • 12:44 Комментировать

Завершаем рассказ о девяти сезонах Юргена Клоппа в «Ливерпуле». В первой части мы вспомнили о проблемах, с которыми немецкий тренер сталкивался в начале своего пути на туманном Альбионе, и как фанаты призывали его уволить. Во второй части мы вспомнили о больших победах «Ливерпуля» с Клоппом – о трофее Лиги чемпионов и первом за 30 лет чемпионстве. Теперь сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о последних четырёх сезонах немца, которые были уже не такими яркими.

После завоевания первого за 30 лет чемпионского титула ожидания от «Ливерпуля» были высоки. Перед сезоном 2020/2021 состав мерсисайдской команды пополнили Диогу Жота, Тьяго Алькантара и Константинос Цимикас. Из потерь можно был отметить разве что трансфер в «Зенит» Деяна Ловрена и уход в «Брайтон» Адама Лалланы.

В первой игре того сезона «Ливерпуль» мог завоевать трофей, но команда уступила «Арсеналу» в Суперкубке Англии по пенальти после ничьей 1:1. Дальше осенью «красные» выступали в целом неплохо, хотя поражение от «Астон Виллы» со счётом 2:7 в Премьер-лиге не могло не шокировать фанатов. К Рождеству в АПЛ было сыграло только 14 туров, ведь сезон из-за влияния пандемии стартовал лишь в середине сентября. На тот момент команда Клоппа занимала первое место в таблице, но ситуация была очень плотная – восьмой «Тоттенхэм» отставал всего лишь на шесть очков. Что касается других турниров, то «Ливерпуль» вышел из группы Лиги чемпионов с первого места, а в Кубке лиги вылетел вследствие поражения от «Арсенала» в серии одиннадцатиметровых.

После Boxing Day «Ливерпуль» столкнулся с кризисом. С 27 декабря по 7 марта в 14 играх Премьер-лиги команда Клоппа показала такие результаты: 3 победы, 3 ничьи, 8 поражений. Когда в феврале 2021-го «красные» впервые при Клоппе проиграли четыре матча чемпионата подряд, начались разговоры о возможной смене тренера. Казалось, что у «Ливерпуля» после двух успешных сезонов начало проявляться так называемое «похмелье», и Клопп уже не тащит. В то же время многие поддерживали немца – так, например, Гари Линекер назвал сумасшедшими тех фанатов, которые выступали за увольнение Юргена.  

«Ливерпуль» в начале весны 2021-го шёл на восьмой позиции в АПЛ, поэтому разговоры о возможной смене тренера в каком-то смысле были логичными. Но, к счастью, дальше результаты в чемпионате улучшились. В 10 заключительных турах команда Клоппа одержала 8 побед при 2 ничьих. В итоге «красные» финишировали на третьей позиции. Что до Лиги чемпионов, то мерсисайдцы в 1/8 финала прошли «РБ Лейпциг» (2:0, 2:0), но на следующей стадии вылетели от «Реала» (1:3, 0:0). А в Кубке Англии «Ливерпуль» уступил «Манчестер Юнайтед» уже в четвёртом раунде. В общем, сезон получился для Клоппа непростым и бестрофейным.

Летом 2021-го «Ливерпуль» не был особенно активным на трансферном рынке. Состав команды пополнил только защитник Ибраима Конате. Ещё одного новичка Клопп получил зимой 2022-го – атаку усилил Луис Диас. Если же говорить о трансферах на выход, то можно было выделить отъезды Джорджиньо Вейналдума и Джердана Шакири.

По ходу сезона 2021/2022 «Ливерпуль» выступал уверенно. За весь чемпионат Англии команда Клоппа проиграла лишь дважды – в гостях у «Вест Хэма» и в гостях у «Лестера». «Красные» набрали 92 очка, но чемпионами не стали, ведь «Манчестер Сити» набрал 93 балла. Повторилась история сезона 2018/2019 – тогда «Ливерпуль» тоже отстал от «Сити» на одно очко (97 против 98). В этих двух сезонах команда Клоппа была очень хороша, но команда Гвардиолы была чуть-чуть лучше.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» тоже был в порядке. На групповой стадии команда Клоппа выиграла все шесть матчей. Дальше, в плей-офф, «красные» прошли «Интер» (2:0, 0:1), «Бенфику» (3:1, 3:3) и «Вильярреал» (2:0, 3:2). Дело дошло до финала, но здесь мерсисайдцы проиграли «Реалу» с минимальным счётом 0:1, автором единственного гола стал Винисиус Жуниор. «Ливерпуль» хорошо играл в финале и создал много моментов, однако Тибо Куртуа здорово действовал в рамке.

А вот в кубковых турнирах «Ливерпуль» был успешен. Ив финале Кубка лиги, и в финале Кубка Англии соперником команды Клоппа становился «Челси». В обоих случаях мерсисайдцы брали верх по пенальти после нулевой ничьей. Таким образом, количество трофеев Клоппа в «Ливерпуле» выросло с четырёх до шести. Кстати, весной 2022 года немец продлил контракт с клубом до конца сезона 2025/2026.

Посреди 2022 года атакующее трио Салах-Фирмино-Мане разрушилось – последний перебрался в «Баварию». При этом «Ливерпуль» задорого подписал в атаку Дарвина Нуньеса, плюс зимой состав пополнил Коди Гакпо. Сезон 2022/2023 «Ливерпуль» начал с победы над «Манчестер Сити» в Суперкубке со счётом 3:1. Но в Премьер-лиге старт получился неважным – в трёх первых турах команда набрала только два очка. Дальше победы пошли, но стабильности мерсисайдцам явно не хватало. В начале 2023-го снова активизировались разговоры о возможной отставке Клоппа. Дело в том, что «Ливерпуль» располагался ближе к экватору турнирной таблицы АПЛ. С Лигой чемпионов тоже не сложилось – «красные» уступили «Реалу» уже на стадии 1/8 финала, дважды проиграв (2:5 дома, 0:1 на выезде).

В 11 последних турах Премьер-лиги «Ливерпуль» ни разу не проиграл, но в итоге финишировал только на пятой позиции и не попал в Лигу чемпионов. По результатам сезона Клопп завоевал только один трофей – суперкубок. В 2023 году «Ливерпуль» пережил перестройку состава. В числе тех, кто ушёл, были Роберто Фирмино, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен. При этом «красные» подписали Доминика Собослаи, Алексиса Макаллистера, Райана Гравенберха и Ватару Эндо.

По ходу сезона 2023/2024 «Ливерпуль» показывал хорошие результаты. До конца января в 35 матчах команда Клоппа потерпела только 3 поражения. В тот период немецкий тренер ошарашил футбольную общественность заявлением о своём уходе по завершению сезона. Клопп сказал, что у него не хватает энергии для продолжения этой работы.

После заявления Клоппа все заговорили о возможном квадрупле, ведь «Ливерпуль» претендовал на победу во всех турнирах, в которых участвовал. В конце февраля команда Клоппа выиграла трофей – Кубок лиги. Перед финалом мерсисайдцы столкнулись с серьёзными проблемами – Клопп не мог рассчитывать на 10 игроков. Тем не менее, «красные» обыграли «Челси» со счётом 1:0 благодаря голу Виргила ван Дейка в конце второго дополнительного тайма. А вот в Кубке Англии «Ливерпуль» добиться успеха не смог, проиграв «Манчестер Юнайтед» на стадии четвертьфинала.

В апреле «Ливерпуль» начал терять очки в Премьер-лиге, и стало понятно, что чемпионом команда не станет – «Манчестер Сити» и «Арсенал» были беспощадны и практически не допускали осечек. Параллельно команда Клоппа провалилась в Лиге Европы, уступив «Аталанте». «Ливерпуль» проиграл на своём поле со счётом 0:3, после чего не смог сотворить камбэк в Бергамо. Там «красные» быстро забили гол, но развить успех не получилось. По итогу сезона «Ливерпуль» выиграл только Кубок лиги. В Премьер-лиге «красные» финишировали третьими.

За девять лет работы Клопп принёс «Ливерпулю» восемь трофеев. Пожалуй, главный из них – титул Премьер-лиги, ведь мерсисайдцы не становились чемпионами целых 30 лет. Но наследие Клоппа на «Энфилде» измеряется не только трофеями. Немецкий тренер смог изменить клуб, превратив всех в нём из сомневающихся в верующих. Именно об этом Клопп говорил на первой пресс-конференции. Теперь «Ливерпуль» примет Арне Слот. Будет интересно посмотреть, каким получится его путь.

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Подготовил Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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