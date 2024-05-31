Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» поставил оценку Хёйлунну за сезон

«До перехода в «Манчестер Юнайтед» никто не знал этого парня. Я вообще не слышал о нем. После завершения сезона могу сказать, что он неплохо справился. Для него это серьезный вызов. На самом старте Хёйлунн испытывал проблемы, но затем стал прогрессировать. Я бы оценил его выступление на 5-6 баллов из 10. У него есть потенциал для роста», - передает слова Йорка FourFourTwo.