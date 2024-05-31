Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин определился со своим будущим. Голкипер принял решение сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортует Todofichajes.

По данным источника, украинец не хочет находиться в тени Тибо Куртуа. Лунина огорчает, что тренерский штаб команды намерен довериться бельгийцу в финальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Новым местом работы Андрея может стать «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы связались с «королевским» клубом и обсуждают возможную сделку. Украинец попросил своего агента поспособствовать трансферу. Рыночная стоимость Лунина оценивается в 16 миллионов евро.

«Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов