Кунде может уйти из «Барселоны» в топ-клуб Англии

Защитник сборной Франции Жюль Кунде может покинуть каталонскую «Барселону» и переехать на туманный Альбион. Об этом рапортует Football Transfers.

Согласно сведениям источника, в подписании 25-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Жюль играет за «сине-гранатовых» с лета 2022 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании 25-летний защитник провел 35 поединков. Француз забил один гол, сделал две результативные передачи и получил четыре желтые карточки.