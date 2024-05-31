Шешко ответил на предложение «Арсенала»

Форвард немецкого «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко ответил согласием на предложение лондонского «Арсенала», об этом рапортует британский таблоид The Mirror. Сумма потенциального трансфера может составить около 53 миллионов евро. Так немецкая сторона оценила словенского игрока.

В сезоне-2023/2024 20-летний нападающий поучаствовал в 42 поединках во всех турнирах. Беньямин забил 18 мячей и сделал две голевые передачи. Срок действующего трудового соглашения между словенцем и «быками» рассчитан до середины 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.