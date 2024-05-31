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Флик решил убрать из «Барселоны» одного игрока - раскрыто имя

31 Мая 2024 • 08:24 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на флангового защитника Жоау Канселу. Немецкий специалист не видит португальца в своей команде на следующий сезон, утверждает Relevo. Главной причиной расставания Флик назвал нестабильность игрока.

Напомним, что «сине-гранатовые» арендовали Канселу у «Манчестер Сити» летом прошлого года. В сезоне-2023/2024 португальский латераль провел 42 поединка за «Барселону», записав на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.

По итогам сезона «Барселона» заняла второе место в таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик Жоау Канселу ещё теги
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