Флик решил убрать из «Барселоны» одного игрока - раскрыто имя

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на флангового защитника Жоау Канселу. Немецкий специалист не видит португальца в своей команде на следующий сезон, утверждает Relevo. Главной причиной расставания Флик назвал нестабильность игрока.

Напомним, что «сине-гранатовые» арендовали Канселу у «Манчестер Сити» летом прошлого года. В сезоне-2023/2024 португальский латераль провел 42 поединка за «Барселону», записав на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.

По итогам сезона «Барселона» заняла второе место в таблице чемпионата Испании.