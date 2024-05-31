Хаби Алонсо рассказал, чему научился у Гвардиолы и Анчелотти

«Я многому научился, когда был футболистом. Бенитес – это футбольная тактика. Гвардиола говорил, что будем играть вот так, а произойдет вот это. Моуринью обладает силой и отличной коммуникацией. От Арагонеса я взял уверенность и умение определять, чего я хочу. Дель Боске научил не беспокоиться о том, о чем не нужно переживать в допустимых масштабах. Анчелотти прекрасно показал, что такое хороший футбол, и как его демонстрировать», - передает слова Хаби газета Marca.