Руни раскритиковал «Манчестер Юнайтед» - названа причина

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни высказался о проблемах своего бывшего клуба – «Манчестер Юнайтед».
«Вы посмотрите на эту команду и назовите ее лидера. Бруну Фернандеш является капитаном, но кто там лидеры? Каждый раз, когда манкунианцы пропускают гол, то быстро опускают руки. Складывается впечатление, что они больше не могут вернуться в игру», - передает слова Руни таблоид Daily Mail.
Напомним, что в прошлом сезоне Английской премьер-лиги «красные дьяволы» финишировали лишь на восьмом месте в турнирной таблице. Команда смогла скрасить провальный сезон победой в Кубке страны.
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