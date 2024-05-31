Руни раскритиковал «Манчестер Юнайтед» - названа причина

«Вы посмотрите на эту команду и назовите ее лидера. Бруну Фернандеш является капитаном, но кто там лидеры? Каждый раз, когда манкунианцы пропускают гол, то быстро опускают руки. Складывается впечатление, что они больше не могут вернуться в игру», - передает слова Руни таблоид Daily Mail.