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«Манчестер Сити» будет наблюдать за нападающим «Реала» в финале Лиги чемпионов

31 Мая 2024 • 07:22 Комментировать

«Манчестер Сити» проявляет заинтересованность в трансфере бразильского форварда Родриго. Права на футболиста принадлежат мадридскому «Реалу».

Как стало известно журналистам Cadena Ser, представители английского топ-клуба специально посетят финал Лиги чемпионов, чтобы вживую понаблюдать за игрой потенциального новичка. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является одним из инициаторов потенциальной сделки.

Контракт Родриго с «королевским» клубом рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 100 миллионов евро.

Финал «Реал» - «Боруссия» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру,
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