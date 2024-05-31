«Манчестер Сити» будет наблюдать за нападающим «Реала» в финале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» проявляет заинтересованность в трансфере бразильского форварда Родриго. Права на футболиста принадлежат мадридскому «Реалу».

Как стало известно журналистам Cadena Ser, представители английского топ-клуба специально посетят финал Лиги чемпионов, чтобы вживую понаблюдать за игрой потенциального новичка. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является одним из инициаторов потенциальной сделки.

Контракт Родриго с «королевским» клубом рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 100 миллионов евро.

Финал «Реал» - «Боруссия» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».