«Манчестер Юнайтед» запланировал трансферы на две позиции

В «Манчестер Юнайтед» намерены усилить не только центр защиты.

Известно, что подписание новых центральных защитников – приоритетная цель «красных дьяволов» в предстоящее трансферное окно. По сообщениям журналиста Роба Доусона, клуб также планирует трансферы на позиции форварда и центрального полузащитника. Кроме того, ведётся работа по поиску новых вингеров, однако в укреплении флангов атаки пока не видят острой необходимости.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, но смог выиграть Кубок Англии. Пока неизвестно, останется ли Эрик тен Хаг главным тренером команды в новом сезоне.