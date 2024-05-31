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«Манчестер Юнайтед» запланировал трансферы на две позиции

31 Мая 2024 • 02:35 Комментировать
Брайтон
0:2
Манчестер Юнайтед

В «Манчестер Юнайтед» намерены усилить не только центр защиты.

Известно, что подписание новых центральных защитников – приоритетная цель «красных дьяволов» в предстоящее трансферное окно. По сообщениям журналиста Роба Доусона, клуб также планирует трансферы на позиции форварда и центрального полузащитника. Кроме того, ведётся работа по поиску новых вингеров, однако в укреплении флангов атаки пока не видят острой необходимости.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, но смог выиграть Кубок Англии. Пока неизвестно, останется ли Эрик тен Хаг главным тренером команды в новом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024

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