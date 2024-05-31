В «Челси» уверены, что Мареска вернёт клуб на вершину английского футбола

В лондонском «Челси» не сомневаются в способностях нового рулевого Энцо Марески.

Итальянский наставник добился успеха в «Лестере», с которым стал победителем завершившегося розыгрыша Чемпионшипа. Работа 44-летнего тренера впечатлила боссов «Челси», и уже скоро лондонский клуб официально объявит о заключении с ним пятилетнего договора.

Как информирует журналист Киран Джилл, долгосрочный контракт – показатель полной уверенности столичного гранда в сделанном выборе. В «Челси» считают, что выбрали идеального кандидата, с которым клуб вернётся на вершину английского и европейского футбола.

Напомним, прежний тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино покинул должность в мае, проведя в ней всего год.