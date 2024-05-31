Нападающий мадридского «Реала» Родриго заинтересован в работе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

В последнее время в прессе активно освещаются слухи о возможном уходе 23-летнего игрока из «королевского клуба» в связи со скорым прибытием Килиана Мбаппе. Сам бразилец недавно заявил, что не планирует покидать «Реал», однако, по информации журналиста Сэма Ли, форварду интересна перспектива выступления под руководством Гвардиолы. Именно «Манчестер Сити» считается главным претендентом на Родриго.

Трудность заключается в том, что «горожане» видят футболиста «сливочных» на правом фланге атаки, в то время как он предпочитает играть слева, где в распоряжении испанского тренера есть Жереми Доку и Джек Грилиш.