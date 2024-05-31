Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Родриго хочет поработать с Гвардиолой, но есть одна проблема слухи

31 Мая 2024 • 01:04 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм

Нападающий мадридского «Реала» Родриго заинтересован в работе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

В последнее время в прессе активно освещаются слухи о возможном уходе 23-летнего игрока из «королевского клуба» в связи со скорым прибытием Килиана Мбаппе. Сам бразилец недавно заявил, что не планирует покидать «Реал», однако, по информации журналиста Сэма Ли, форварду интересна перспектива выступления под руководством Гвардиолы. Именно «Манчестер Сити» считается главным претендентом на Родриго.

Трудность заключается в том, что «горожане» видят футболиста «сливочных» на правом фланге атаки, в то время как он предпочитает играть слева, где в распоряжении испанского тренера есть Жереми Доку и Джек Грилиш.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш Жереми Доку ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Мая
00:17
Интерес «Манчестер Сити» к Родриго не беспокоит «Реал»
30 Мая
21:57
Судьба трансфера Бернарду Силвы в «Барселону» будет зависеть от Флика
25 Мая
01:01
Гвардиола прокомментировал скорое назначение Компани в «Баварию»
00:17
«Манчестер Сити» готов продать дорогостоящего полузащитника
24 Мая
23:55
Уокер ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»
23:34
Уокер: «Почему бы нам не выиграть Премьер-лигу в пятый раз подряд?»
21:40
«ПСЖ» выбирает между Бернарду Силвой и звездой «Барселоны»
20:54
«Манчестер Сити» связался с окружением звезды «Ньюкасла» 1
23 Мая
13:52
Лопетеги — новый главный тренер «Вест Хэма»
22 Мая
23:30
Невилл назвал самого влиятельного человека в современном футболе 2
22:47
Английский клуб пополнил число претендентов на Гирасси
01:20
Гвардиола упомянул Артету и Клоппа, высказываясь о награде лучшему тренеру сезона в АПЛ
00:56
Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Премьер-лиге
20 Мая
09:30
«Манчестер Сити» – гегемон, «Реал» – безбашенный, «Бавария» – тухлая 2
19 Мая
23:29
Артета поздравил «Манчестер Сити» с чемпионским титулом 1
22:54
Холанн – лучший бомбардир АПЛ второй год подряд
22:47
Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» 2
21:04
Фанаты «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» подразнили «Арсенал» 4
20:27
Гвардиола выиграл 17 трофеев с «Манчестер Сити» 3
20:06
«Манчестер Сити» установил исторический рекорд 2
20:01
Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии 18
18:31
Дубль Фодена приблизил «Манчестер Сити» к рекордному чемпионству
17:30
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 1
17:01
Холанн и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на решающий матч АПЛ
11:42
Актуальная ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм чемпионата Англии — 19 мая 2024
02:22
Манчестер Сити - Вест Хэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Мая
12:27
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити — Вест Хэм чемпионата Англии — 19 мая 2024
01:47
Надёжный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Вест Хэм АПЛ — 19 мая 2024
17 Мая
20:22
Гвардиола ответил на вопрос об участии де Брёйне в матче с «Вест Хэмом»
09:30
Де Брёйне: «Когда я только пришёл в «Манчестер Сити», клуб нуждался в перестройке»
16 Мая
23:37
Мерсон: «Арсеналу» придётся смириться с тем, что «Манчестер Сити» непобедим в чемпионате» 3
18:40
Журналист подразнил фанатов информацией о будущем Гвардиолы
17:22
Эдерсон не поможет «Манчестер Сити» в двух оставшихся матчах сезона 1
11:45
Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ 2
15 Мая
17:38
Гвардиола высказался о последнем матче АПЛ
16:55
Журналист сообщил важную новость о состоянии де Брёйне
16:41
Журналист Морган: «Вест Хэм» обыграет «Манчестер Сити» 1
14:16
Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на титул АПЛ 1
11:47
«Ньюкасл» не хочет терять Гимараэса, но игрок намерен выступать в Лиге чемпионов
13 Мая
15:35
Гвардиола: «Арсенал» очень сложно обыграть»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру Мюллер прокомментировал назначение Компани в «Баварию» Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч» УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Флик мечтает поработать в «Барселоне» с двумя звёздами Бундеслиги Беллингем признался, что думает о трансфере Мбаппе в «Реал» «Флуминенсе» «объявил» о трансфере Холанна Винисиус высказался о вероятном трансфере Мбаппе в «Реал» Роналду предупредил судью финала Кубка чемпионов «Барселона» приняла решение по Араухо и де Йонгу
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Барселона» объявила об увольнении Хави Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего
Спортивные новости
Экс-главный тренер сборной России: Англосаксы борются только за первое место на ЧМ Канарейкин: Шведам в который раз не хватило реализации на ЧМ Рыбин: Если ехать на ЧМ, то за золотыми медалями Кожевников сравнил КХЛ и НХЛ Ярославский «Локомотив» хочет летом подписать двух новых форвардов Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Мая
01:54 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены, что Мареска вернёт клуб на вершину английского футбола
01:04 · Англия. Премьер-лига
Родриго хочет поработать с Гвардиолой, но есть одна проблема слухи
00:52 · Англия. Премьер-лига
Гасперини: «Недавно я получил предложение из Англии»
00:43 · Англия. Премьер-лига
Ассистент тен Хага: «Я разговаривал с Санчо, но он просто не понимал меня»
00:17 · Англия. Премьер-лига
Интерес «Манчестер Сити» к Родриго не беспокоит «Реал»
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявит о назначении нового тренера в пятницу
30 Мая
23:46 · Англия. Премьер-лига
Беллами возглавил «Бёрнли» после ухода Компани официально
23:21 · Англия. Премьер-лига
Французский вундеркинд предпочитает перейти в «Реал» вместо «Ливерпуля» и «ПСЖ»
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может продать сразу двух нападающих
22:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» откладывает принятие решения по тен Хагу
22:06 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о возможном обмене Лукаку на Осимхена
21:57 · Англия. Премьер-лига
Судьба трансфера Бернарду Силвы в «Барселону» будет зависеть от Флика
21:49 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ готовы поспорить за футболиста «Ювентуса»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Клуб Премьер-лиги нацелился на брата Беллингема
19:48 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок семи сильнейших лиг Европы по числу передач
Все новости
Рекомендуем